РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Жители Подольска 27 ноября смогут в центральном офисе МФЦ задать вопросы специалистам Центра мемориальных услуг по погребению и похоронному делу, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«27 ноября 2019 года в офисе МФЦ на улице Кирова, 39 состоится выездная консультация населения по услугам в сфере погребения и похоронного дела сотрудниками ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», - говорится в сообщении.

Принять участие и задать вопросы могут все желающие.