РИАМО - 26 ноя. Специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья совместно с Мособлстройцнил проверили 12 строящихся в Подмосковье объектов на соответствие нормам, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За прошедшую неделю инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с ГБУ МО «Мособлстройцнил» провели проверки 12 объектов капитального строительства и выполнили 65 обследований», – сообщил начальник регионального ведомства Артур Гарибян.

Внеплановые проверки по установлению законности строительства объектов прошли в деревне Лобаново и деревне Александрова городского округа Истра, в Химках в квартале Вашутино, в городе Яхрома Дмитровского городского округа, в Павловском Посаде на площади Революции.

Кроме того, проверки провели в строящемся доме культуры в поселке имени Цюрупы городского округа Воскресенск, четыре жилых дома в деревне Бакеево городского округа Солнечногорск, жилой комплекс в селе Павловская Слобода городского округа Истра, детский сад на 120 мест в селе Ангелово городского округа Красногорск.

Специалисты оценили качество и безопасность строительства, в том числе была выполнена проверка устройства каменных конструкций, определен класс бетона по прочности на сжатие и положение зданий.

«На текущей неделе запланированы совместные проверки 14 объектов строительства», – добавил Гарибян.