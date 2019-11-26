РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Строительные работы в поликлиническом отделении «Шепчинки» Подольской городской клинической больницы №3 планируют завершить в декабре текущего года, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник по поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова в Подольской городской клинической больнице №3 в поликлиническом отделении «Шепчинки» провели встречу с населением. Максимович совместно с заместителем главы администрации горокруга Евгением Соловьевым, первым заместителем председателя совета депутатов Любовью Ушаневой, главным врачом Подольского родильного дома, депутатом совета депутатов Александром Скобенниковым и главным врачом учреждения Мариной Черногоровой обсудили волнующие вопросы с населением в области здравоохранения.

«В процессе дискуссии обсудили с жителями вопросы возможности получения бесплатных лекарственных средств, а также вопросы записи к узким специалистам на процедуры магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Также состоялось обсуждение сроков окончания капитального ремонта поликлиники на Бородинской улице, где строительные работы планируется завершить в декабре 2019 года», - написал Максимович.

Для улучшения качества медицинского обслуживания в лечебных учреждениях городского округа планируется провести анкетирование, которое позволит выявить и учесть пожелания пациентов. Максимович с коллегами на все обращения подольчан дал необходимые разъяснения и взял ключевые моменты под контроль.

Партийный проект ВПП «Единая Россия» «Здоровое будущее» является одним из приоритетных, такие встречи с населением планируют проводить регулярно.