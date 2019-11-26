РИАМО - 26 ноя. На Профсоюзной улице в столице в районе дома 47 пассажирский рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Lada, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«Движение транспорта на данном участке в сторону центра ограничено. Информация по пострадавшим уточняется. Экипаж ДПС работает на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Как уточняется в Twitter-аккаунте «Московский транспорт», из-за ДТП временно задерживаются троллейбусы №60 и автобусы №1, 41, 103, 113, 196, 246, 616, 648, 684, 721, С5.