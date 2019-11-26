РИАМО - 26 ноя. В контакт-центр «Московский транспорт» за первые дни работы Московских центральных диаметров поступило порядка 5 тысяч вопросов, касающихся МЦД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Мы внимательно следим за тем, какие вопросы возникают у пассажиров после запуска МЦД-1 и МЦД-2, чтобы устранить недоработки. Уточнить информацию по проекту можно и через контакт-центр «Московский транспорт», туда уже поступило около 5 тысяч звонков. В основном жители уточняют как действуют тарифы, стоимость абонементов, также интересуются правилами проезда из «Дальней» зоны», - говорится в сообщении.

Обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» можно по телефону: 8 (495) 539-54-54 (с городского), 3210 (с мобильного телефона). Кроме того, свои вопросы можно задать через форму обратной связи в разделе МЦД на сайте метро.

Проезд по МЦД будет бесплатным до 8 декабря – заплатить нужно только за пересадку на метро. Турникеты отключены.

Движение на МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. Порядка 1,6 миллиона пассажиров воспользовались маршрутами за четыре дня работы.

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