РИАМО - 26 ноя. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту Внуково задержали партию колбасных изделий в ассортименте весом 124 килограмма, которую собирались переправить в Республику Армения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что завод – производитель в реестре предприятий стран Таможенного союза в системе «Цербер» имеет статус «временные ограничения», - отмечается в материале.

В связи с этим погрузка товара на борт самолета была запрещена.