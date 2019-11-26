РИАМО - 26 ноя. Мосгорсуд освободил бывшего заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную из-под стражи, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Постановление Пресненского рай суда от 25 ноября, которым Голосной, обвиняемой по статье 285 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отменено. Таким образом, представление прокуратуры удовлетворено», - сказал собеседник агентства.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Голосную до 20 января.

Кроме того, под домашний арест отправили временно исполняющего обязанности начальника управления Росалкогольрегулирования по ЦФО Сергея Пальцева, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.