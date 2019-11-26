РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец в рамках акции «Один щелчок спасает жизнь» рассказали студентам Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина о важности использования ремней безопасности в автомобиле, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В рамках регионального социального проекта «Один щелчок спасает жизнь» сотрудники Люберецкого ОГИБДД провели лекцию со студентами Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина о важности соблюдения правил дорожного движения и о необходимости использования ремней безопасности при поездках в автотранспорте», - говорится в сообщении.

В ходе встречи инспектор ГИБДД озвучил статистику дорожно-транспортных происшествий с участием молодых участников дорожного движения и рассмотрел основные причины произошедших ДТП. Также он развеял придуманные мифы и заблуждения по поводу неэффективности использования ремней безопасности.

Всем присутствующим показали тематический видеоролик «Жизнь без ДТП» и выдали памятки по безопасности дорожного движения.