РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 ноя. Тхэквондисты из подмосковных Люберец примут участие в международных соревнованиях «Московский вызов», которые состоятся 8 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Спортсмены люберецкого клуба «Дан-Гун» примут участие в международных соревнованиях по тхэквондо «Московский вызов». Они состоятся 8 декабря», – говорится в сообщении.

Всего участниками соревнований станут более 1,5 тысячи спортсменов. Они сразятся в трех различных дисциплинах тхэквондо.

Ранее люберецкие тхэквондисты успешно выступили на открытом первенстве клуба «Дан-Гун», состоявшемся 24 ноября. Турнир собрал более 400 спортсменов из клубов Люберец и Москвы в возрасте от 4 до 18 лет. Подобные соревнования проводятся в округе ежегодно.