РИАМО - 26 ноя. Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть особенно внимательными на дорогах из-за изменения погодных условий, сообщается на сайте управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков, со второй половины текущей недели возможно колебание климата, что связано с надвигающимся циклоном. Так, уже в среду показания термометров будут увеличиваться, но все еще будут иметь минусовые значения, а воздух станет более влажным», — говорится в сообщении.

Из-за такой погоды проезжая часть обледенеет и станет скользкой. Во избежание ДТП важно не допускать резкие маневры, в том числе перестроения на высокой скорости автомобиля, а также увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.

Следует помнить, что часто гололед возникает на эстакадах, мостах и путепроводах.