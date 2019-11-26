РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе приема во вторник дал поручение оказать помощь в приобретении новых микрофонов для музыкального коллектива ветеранов из ДК «Родник» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов встретился с жителями в общественной приемной местного отделения партии в микрорайоне Железнодорожный. К нему обратилась руководитель творческого коллектива «В кругу друзей» Вера Гаврилова, рассказав, что в нем на постоянной основе более 20 лет занимается порядка 20 ветеранов. Они поют в хоре под баян, танцуют, проводят творческие вечера, но аппаратура от времени устарела.

«Знаем этот ветеранский коллектив, обязательно окажем помощь в приобретении новых микрофонов. Также проработаем вопрос о поддержке коллектива в следующем году в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие», – сказал Ефимов.

Он дал поручение оказать помощь организации.

Всего на прием к депутату записалось пять человек. Вопросы также касались благоустройства улицы Лесопарковая, установки батарей отопления в подъезде дома №5 по улице Маяковская и оказания материальной помощи.