РИАМО - 26 ноя. В городском округе Серпухов подвели итоги 2019 года в сфере сельского хозяйства, за год было выращено около 31 тысячи тонн овощей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На территории муниципалитета за 11 месяцев было выращено более 21 тысячи тонн корма, 4 тысячи тонн зерна, почти 31 тысяч тонн овощей, 6 тысяч картофеля, более 4 тысяч моркови, порядка 6 тысяч капусты», — говорится в сообщении.

Также в городском округе произвели 770 тонн мяса, 20 тонн рыбы, 7 тысяч тонн молока, 30 миллионов яиц.

В округе ввели в оборот 3,3 тысячи гектара выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозпредприятиями.