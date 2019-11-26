РИАМО - 26 ноя. Министерством жилищной политики Московской области и администрацией городского округа Серпухов предложен вариант решения вопроса расселения обманутых дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Вариант озвучили в ходе очередной встречи, которая состоялась в администрации муниципалитета. Присутствующим сообщили, что 1 октября в администрацию муниципалитета поступило письмо от министерства жилищной политики Московской области о том, что механизм по реализации прав обманутых дольщиков найден.

«Дом ЖК «Новая Пролетарка» уже введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет, а прилегающая территория благоустроена. Для того, чтобы получить квадратные метры, серпуховичи должны обратиться к руководству муниципалитета, подписать соглашение и выбрать квартиру. От предложенного варианта можно отказаться», — говорится в сообщении.

Глава городского округа Юлия Купецкая подчеркнула, что в этом случае статус обманутого дольщика потерян не будет, а сотрудники администрации продолжат искать пути решения проблемы.

На сегодняшний день согласие подписали уже порядка 40 человек. Остальные должны принять решение до 5 декабря.