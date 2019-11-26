РИАМО - 26 ноя. Почти 2 тысячи пенсионеров городского округа Серпухов принимают участие в проекте «Активное долголетие», среди самых популярных направлений в муниципалитете – пение и туризм, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Пенсионеров ждут на занятиях во Дворцах культуры, спорта и прочих культурных и спортивных учреждениях. Здесь все готово для участников проекта. Желающим предлагают заняться физкультурой, творчеством, или пойти на компьютерные курсы. Всего в рамках проекта 10 направлений, и все они работают на бесплатной основе», — говорится в сообщении.

Проект «Активное долголетие» в городском округе Серпухов стартовал 1 октября. Люди в возрасте от 55 лет могут бесплатно посещать спортивные секции, творческие занятия, курсы компьютерной грамотности, экскурсии и медицинское обследование в рамках диспансеризации. В Домах культуры и спортивных учреждениях проходят занятия йогой, скандинавской ходьбой, плаванием, гимнастикой и хореографией.

Уточнить информацию о занятиях можно на сайте проекта или в территориальном управлении соцзащиты.