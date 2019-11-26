РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 ноя. Более 40 пенсионеров из подмосковного Подольска во вторник побывали на бесплатной экскурсии в Серпухове по программе «Активное долголетие», они познакомились с городом и его окрестностями, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Более 40 пенсионеров Подольска 26 ноября посетили с экскурсией Серпуховский историко-художественный музей и Высоцкий мужской монастырь. Поездка состоялась в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» бесплатно», – говорится в сообщении.

Подольчане познакомились с городом и его окрестностями – памятниками русского, западноевропейского и восточного искусства XV-XX веков, экспонатами, отражающими историю края, а также со святынями, архитектурой и достопримечательностями Высоцкой обители.

Такие экскурсионные поездки для пенсионеров Подольска проводятся регулярно, а принять участие в них может любой желающий житель пожилого возраста. Записаться на бесплатную экскурсионную программу в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» можно на одноименном портале и по телефону: 8(496)735-72-92.