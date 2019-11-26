РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 ноя. В библиотеке культурно-досугового центра подмосковных Люберец 28 ноября откроется выставка книг, посвященная российскому гербу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Двадцать восьмого ноября в библиотеке культурно-досугового центра «Октябрьский» Люберец начнет свою работу выставка книг, посвященная российскому гербу. Она продлится до 5 декабря», – говорится в сообщении.

На открытии выставки, организованной в рамках проекта «Зима в Подмосковье», посетители смогут послушать лекции сотрудников библиотеки о символике Российской Федерации, а также поучаствовать в обсуждении экспозиции. Мероприятие начнется в 10:00.

Библиотека находится по адресу: Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом №5. Вход свободный.

Герб России – официальный государственный символ. Он представляет собой четырехугольный красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом. Современный герб утвержден указом президента РФ 30 ноября 1993 года.