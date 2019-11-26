РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В ноябре текущего года в медучреждения подмосковного Подольска приняли на работу четыре участковых врача-терапевта, всего за 11 месяцев приняли 22 врача, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В ноябре в учреждения здравоохранения Подольска приняли на работу четыре участковых врача-терапевта, трое трудятся в Подольской районной больнице, один — в Климовской центральной больнице. Всего за 11 месяцев в учреждения здравоохранения округа приняли 11 терапевтов, девять педиатров, врач-оториноларинголог, невролог», - говорится в сообщении.

Ежегодно в муниципальной программе «Социальная защита» Подольска предусматривают финансовые средства для оказания мер социальной поддержки медработникам. Так, за первое полугодие 2019 года восемь молодых врачей и работников среднего медицинского звена получили единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей при устройстве на работу в учреждения здравоохранения округа. Еще 33 медицинских работника получают ежемесячную компенсацию в размере 15 тысяч за коммерческий наем жилого помещения, что заложено в муниципальной программе.

Также предусмотрена губернаторская доплата в размере 32 тысяч рублей из областного бюджета, которая дается участковым педиатрам и терапевтам. Один из основных критериев ее получения – выполнение необходимых показателей работы на участке.

В 2019 году распоряжением главы городского округа Подольск Николая Пестова выделили семь служебных квартир врачам и средним медицинским работникам – терапевтам, педиатрам, врачам-ревматологам, медицинским сестрам. Все эти меры способствуют привлечению специалистов в учреждения здравоохранения округа и повышению качества оказания медицинской помощи населению.