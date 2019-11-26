РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. Депутат Госдумы Максим Сураев в ходе личного приема в Балашихе пообещал помочь с обращением родителей учеников школы №18 в деревне Черное по вопросу оснащения образовательного учреждения пищеблоком, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В здании школы №18 1968 года постройки нет оборудованного помещения под пищеблок, и питание для школьников привозят из гимназии №11, расположенной на соседней улице. Петицию об оснащении школы №18 пищеблоком подписали более 130 родителей учеников и попросили помочь депутата.

«В большой сельской школе нет условий для готовки пищи, хотя в федеральном законе закреплено, что дети начальных классов должны обеспечиваться сбалансированным качественным горячим питанием. Сейчас эту еду привозят, но есть возможность реконструировать пристройку и сделать нормальный пищеблок. Однако нужно дополнительное финансирование. Будем решать вопрос совместно с министерством образования Московской области и администрацией Балашихи», - сказал Сураев.

Для обустройства пищеблока в школьной пристройке необходимо произвести ремонт, оборудовать цеха по разделке, приготовлению и хранению пищи и привести помещение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилам и нормами.

Также на прием к Максиму Сураеву жители обратились с вопросами о восстановлении частного гаража, который был демонтирован и возможности выделения земельного участка многодетной семье.