РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 ноя. В различных микрорайонах подмосковного Подольска планируют создать 10 велостанций с прокатом велосипедов, в настоящее время определяют места их размещения, сообщается на сайте администрации горокруга.

В целях развития экологически чистых видов транспорта и снижения вредных выбросов от его традиционных видов власти Подольска прорабатывают вопрос реализации городской системы велопроката.

«Проект носит название «Велобайк» и разработан компанией ЗАО «Ситибайк» группы ВТБ. Для участия в его реализации выбраны четыре муниципалитета, в том числе и Подольск. Проект предусматривает обустройство 10 велостанций на 10 велосипедов каждая. В случае положительного решения со стороны правительства Московской области и выделения необходимого финансирования устанавливать велостанции планируется в местах наибольшего притяжения жителей в микрорайонах округа», – говорится в сообщении.

На данный момент определяются места размещения велостанций, а также готовится необходимая информация, которая будет направлена в адрес регионального министерства экологии и природопользования.