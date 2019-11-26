РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 ноя. Сотрудники управляющей компаниии «Любимый дом» установили видеокамеры в лифтовые холлы многоквартирного дома на Бородинском бульваре в Подольске, сообщается на сайте УК.

«В Подольске управляющей компанией «Любимый дом» были добавлены видеокамеры в лифтовые холлы первых этажей дома №12 по улице Бородинский бульвар», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что для жителей теперь доступен просмотр данных камер в режиме онлайн.