РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 ноя. Церемония открытия зимнего сезона в рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдет на трех площадках подмосковной Балашихи 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Первого декабря в Балашихе пройдет церемония открытия проекта «Зима в Подмосковье». Цикл зимних активностей начнет праздник «Мы зажигаем новогодние елки». Мероприятие пройдет на трех площадках: в Пестовском парке, на площади у администрации на улице Пролетарская, дом №27 в микрорайоне Железнодорожный, а также в парке «Пехорка» на улице Парковая», – говорится в сообщении.

В Пестовском парке пройдет карнавальное театрализованное шествие, спектакль «Сказка сказок», концерт кавер-групп «Бекстейдж», «Друзья», интерактив с Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиками, зажжение огней на елке и хоровод с персонажами сказок. А на большом экране покажут мультипликационные фильмы.

На площади у администрации состоится концертная программа с участием кавер-групп, солистов и коллективов города, интерактив для детей и взрослых, включение иллюминации на новогодней елке.

В парке «Пехорка» в период с 17:20 до 19:00 откроется зимний каток, на котором выступят фигуристы школы «Лед», состоится сказочное театрализованное представление на льду с использованием светового и пиротехнического оборудования от театра «АRТ история «Амиго».

Кроме того, пройдут парад ярких людей, фотосессия с героями спектакля, дискотека на льду и зажжение огней на главной елке города.

«О мероприятиях и интересных местах Подмосковья можно узнать на турпортале: www.welcome.mosreg.ru», – заключается в материале.