РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 ноя. Рабочую группу по вопросам содержания территорий торговых объектов организуют в поселке Малаховка подмосковных Люберец до конца текущей недели, сообщил сотрудник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации округа Александр Чернышов.

Во вторник в территориальном управлении «Малаховка-Красково» состоялась встреча секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Лидии Антоновой с жителями поселка. Одна жительница пожаловалась на то, что у магазина «Дикси» на улице Южная постоянно валяется мусор, а на дороге большие лужи.

«До конца этой недели организуем рабочую группу, потом будем выезжать на адреса разных торговых точек и протоколировать все нарушения, а после накладывать штраф», – сказал Чернышов.

Антонова, в свою очередь, попросила к 15 декабря отчитаться о проделанной работе.

«Если какие-то сетевые точки не будут реагировать, то будем вызывать из области коллег», – подчеркнула она.