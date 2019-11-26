РИАМО - 26 ноя. Несколько объектов социальной инфраструктуры построят в рамках программы реновации на территории поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Проектом планировки реновации предусмотрено строительство образовательного комплекса на 300 мест, включающего детский сад на 150 мест и школу на 150 мест.

«В рамках проекта для жителей поселения Михайлово-Ярцевское также построят новую поликлинику на 320 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и современное здание Дома культуры», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что это позволит снизить нагрузку на социальную инфраструктуру и удовлетворить спрос на детское образование. Кроме того, в поселке откроют центр госуслуг «Мои документы» и организуют два многоуровневых паркинга.

Особое внимание будут уделять сохранению существующих зеленых насаждений, даже деревья, которые попадут в зону строительства, будут максимально сохраняться. Более того, предусмотрены компенсационные посадки, причем жители смогут сами выбрать сорта деревьев и кустарников, которые будут использованы при озеленении.

Появится ряд благоустроенных мест для отдыха и занятий спортом. Также запланированы ремонт лестничных спусков с моста через реку Пахру и строительство велопешеходных мостов через эту реку.

«Благодаря проекту поселок станет современным и комфортным для проживания, повысится доступность к социальным объектам, появятся новые рабочие места для жителей», - отметила начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Юго-Западного округа и ТиНАО ГБУ «ГлавАПУ» Алина Боцуляк.