РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Председатель общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов проверил изолятор временного содержания в полиции округа, недостатков выявлено не было, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Председатель общественного совета при УМВД России по Подольску Попов в рамках общественного контроля посетил изолятор временного содержания и встретился с руководством подразделения. По итогам посещения председатель совета недостатков в несении службы сотрудников полиции не выявил, замечаний и жалоб со стороны содержащихся не поступило», - говорится в сообщении.

В ходе встречи Попов проверил материально-бытовое обеспечение изолятора на предмет соответствия действующему законодательству, оценил порядок медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения изолятора, наличие необходимого для оказания неотложной доврачебной помощи содержащимся в ИВС. Общественник также оценил состояние информационных стендов с соответствующей правовой информацией.