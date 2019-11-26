РИАМО - 26 ноя. В Москве на улице Александра Невского нашли тело мужчины 1959 года рождения, он упал с высоты и скончался, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

«Днем 26 ноября 2019 года вблизи дома, расположенного по улице Александра Невского в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1959 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты», — сказала Иванова.

На месте работают следователи. Они опрашивают свидетелей, проводится доследственная проверка, вскоре будет проведена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.