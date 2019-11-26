РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 ноя. В Московской областной детской больнице в Подольске установят новый пандус для маломобильных граждан в ходе ремонта крыльца, сообщается в группе «ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе ремонта в Московской областной детской больнице установят новый пандус. Ранее была согласована проектная документация, по которой предусмотрены ремонт крыльца больницы, замена облицовки и установка пандуса для маломобильных граждан», – говорится в сообщении.

По словам исполняющей обязанности главного врача медучреждения Анастасии Манукян, в настоящее время перед руководством стоит задача не только улучшить качество предоставления медицинских услуг, но и создать все необходимые условия для комфортного пребывания в больнице для лиц с ограниченными возможностями.