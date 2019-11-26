РИАМО - 26 ноя. Московский аэропорт Домодедово провел испытания роботизированной уборочной техники, по итогам тестирования роботов-клинеров могут закупить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Технику испытывали в офисных помещениях аэровокзального комплекса, а также в пассажирском терминале. Процедуру апробации прошли Taski Swingobot 2000, Cleanfix RA 660 Navi и отечественная разработка – VeDroid», – говорится в сообщении.

Использование роботов-клинеров обеспечивает быструю и качественную уборку помещения. Однако аппараты необходимо адаптировать к работе в динамичных условиях аэровокзального комплекса с учетом повышенных требований безопасности.

«Наше ключевое требование к роботизированной уборочной технике – безопасность. Важно, чтобы при возникновении препятствия робот-клинер остановился, оперативно принял решение и возобновил движение без потери производительности. Если уборку продолжить нельзя – аппарат должен вернуться на станцию обслуживания», – пояснил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

Тестирование завершится до конца текущего года. Финальное решение о закупке техники примут в 2020 году.