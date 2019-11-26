РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 ноя. В подмосковных Люберцах во вторник стартовала фотоакция «Мой любимый питомец», она пройдет до 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня (26 ноября – ред.) в городском округе Люберцы стартовала фотоакция «Мой любимый питомец». Ее проводит культурно-досуговый центр «Октябрьский», – говорится в сообщении.

В акции, организованной в рамках проекта «Зима в Подмосковье», могут принять участие жители округа любого возраста. Для этого необходимо выложить фото своих любимцев в Instagram, поставить хештег #мойлюбимыйпитомец и отметить аккаунт культурного центра @okt_centrkultura.

Фотографии также можно прислать на электронную почту: kultura.okt@gmail.com. В подписи к фотографии необходимо указать имя, фамилию хозяина и кличку питомца.

«Акция продлится до 1 декабря, после чего объявят победителей. Лучшие фотографии опубликуют в соцсетях культурно-досугового центра «Октябрьский», – заключается в сообщении.