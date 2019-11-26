РИАМО - 26 ноя. XII церемония вручения премии «Звезда Театрала» пройдет в Государственном академическом театре имени Вахтангова в Москве 2 декабря, говорится в сообщении пресс-службы премии.

«Звезда Театрала» — это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Она получила поддержку Фонда президентских грантов.

«За 12 лет существования премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Публика номинирует и отбирает лучшие премьерные работы сезона, актеров и режиссеров на интернет-портале премии», - говорится в сообщении.

Голосование по шорт-листу продлится до 30 ноября. Проголосовать можно на сайте премии. Итоге подведут уже 2 декабря на сцене театра имени Вахтангова. По традиции известные артисты представят музыкальную программу вечера. На сцене выступят театр «Балет Москва», Мариам Мерабова, Тина Кузнецова, Вероника Кожухарова, Даниил Крамер.

«Среди номинантов премии в этом году именитые режиссеры Роман Виктюк, Андрей Кончаловский, Константин Райкин, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, а также звезды театра и кино Светлана Немоляева, Олег Меньшиков, Сергей Безруков, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Максим Аверин, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Нелли Уварова, Даниил Страхов, Александр Петров, Евгений Цыганов и многие другие», - добавляется в материале.

География премии «Звезда Театрала» обширна, всего в ней предусмотрено 18 номинаций. При этом две новые номинации были учреждены в 2019 году, они направлены на расширение аудитории, как за рубежом, так и в России.

«В номинации «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» претендентами стали работы режиссеров мирового уровня, таких как Деклан Доннеллан из Великобритании, Люк Персеваль из Бельгии, а также Джорджио Сангати из Италии. А в номинации «Лучший региональный театр» представлены Волгоградский музыкальный театр, Пермский театр «У моста» и Свердловский театр музыкальной комедии», - отмечается в сообщении.

Лауреатов самой почетной номинации «Легенда сцены» определяют без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал», их утверждает Общественный совет премии.

В этом году будет вестись интернет-трансляция церемонии вручения премии. Посмотреть ее можно будет по ссылке. Прямую интернет-трансляцию премии осуществляет генеральный телекоммуникационный партнер — компания «Ростелеком».