РИАМО - 26 ноя. Из-за выпавшего в столице снега водителям необходимо внимательно соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Три составляющие успеха в этот ноябрьский снежный вечер: не ездить на летней резине (а есть еще те, кто не переобулся?); держать дистанцию и скорость; правильно выбирать маршруты, время и транспорт для поездки в вечерний час пик», — говорится в сообщении.

В ближайшее время в Московском регионе не прогнозируется существенных осадков, снежный покров не сформируется.