РИАМО – 26 ноя. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пришли с обысками в офис ФГБУ «Морспасслужба» Росморречфлота в Москве, сообщает РЕН ТВ.
«Оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования о невыполнении организацией обязательств по договору с компанией «Лукойл». Контракты заключались еще предыдущим руководством организации», - говорится в сообщении.
По некоторым данным, субподрядчик обязался предоставить нефтяной компании 10 контейнеров для сыпучих грузов, но услугу в полном объеме не предоставил.
Правоохранители изымают из офиса «Морспасслужбы» документы, имеющие значение для уголовного дела.
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