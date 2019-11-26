РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 ноя. Суд вынес решение о закрытии рабочих домов в поселке Малаховка подмосковных Люберец, сообщил начальник территориального управления «Малаховка-Красково» Сергей Паршуткин.

Во вторник в территориальном управлении «Малаховка-Красково» состоялась встреча секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Лидии Антоновой с жителями поселка. Одна жительница пожаловалась на наличие в Малаховке рабочих домов.

«По поводу рабочих домов вопрос решается, был суд, и постановление суда – о закрытии домов», – сказал Паршуткин.

Антонова, в свою очередь, попросила к концу декабря отчитаться о проведенной работе.