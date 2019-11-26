РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 ноя. Представители ведущих сельхозпредприятий Подольска принимают участие в VI Международном агропромышленном молочном форуме в Красногорске, сообщается на сайте администрации горокруга.

VI Международный агропромышленный молочный форум открылся во вторник в доме правительства Московской области в Красногорске. Мероприятие организовано при поддержке министерства сельского хозяйства РФ. Активное участие в форуме принимают около 300 сельскохозяйственных предприятий Подмосковья, а также эксперты из 30 стран мира.

«Среди участников – подольские предприятия АПК «Никулино», ООО «Агроферма», а также представители Головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных, Федерального научного центра животноводства ВИЖ имени академика Льва Эрнста, инженерно-технологического центра АО «Мособлагроснаб» и другие», – говорится в сообщении.

Главные цели и задачи мероприятия – выявление и поиск путей решения проблем отрасли, презентация инвестиционных проектов Московской области и развитие международных связей Подмосковья.

В первый день работы форума проходит интерактивная деловая программа со стратегической сессией развития молочной отрасли в период с 2020 по 2030 годы, планерное заседание «Реальность экспорта: станет ли российское молоко частью мирового рынка?», экспертная сессия «Новая экономика молочной отрасли. Технологические решения для роста конкурентоспособности», а также круглый стол на тему «Французские молочные продукты: управление производством и качеством продукции» и фермерский час.

Международный агропромышленный молочный форум продлится и 27 ноября. Планируется, что за время его проведения компании из Египта, Германии, Венесуэлы, Белоруссии, Австрии и Аргентины заключат договоры о сотрудничестве.