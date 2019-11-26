РИАМО - 26 ноя. Областной конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют-2019» стартовал в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В Государственном гуманитарно-технологическом университете стартовал пятый областной конкурс «Педагогический дебют». Он объединил 53 школьных учителя со стажем работы от трех месяцев до трех лет по 13 школьным предметам», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам министра, конкурс проводится с целью развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников.

Все конкурсанты добились права участвовать в областном конкурсе, победив на муниципальном этапе.

«Больше всего конкурсантов, 14 – это учителя начальных классов. Девять педагогов преподают историю и обществознание, восемь – английский язык, по шесть – математику, русский язык и литературу, по два учителя музыки и немецкого языка, по одному — ИЗО, биологии, химии, испанского и французского языков, а также технологии», – добавила Каклюгина.