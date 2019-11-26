РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 ноя. Подольский певец Кирилл Силаев стал бронзовым призером XIV Молодежных Дельфийских игр среди государств-участников СНГ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Подмосковье с 22 по 25 ноября проходили XIV Молодежные Дельфийские игры среди государств-участников СНГ в форме Дельфийского чемпионата. В мероприятии приняли участие около 500 представителей из 10 стран в возрасте от 10 до 25 лет. В рамках программы прошли соревнования по 6 номинациям – фортепиано, скрипка, народное, академическое и эстрадное пение, открытая номинация. Также в ходе соревнования прошли международные конференции и спецпроекты.

«Честь городского округа Подольск отстаивал молодой певец, солист джаз-оркестра «Мелодия», художественный руководитель Дома культуры имени Карла Маркса Кирилл Силаев. Он стал обладателем бронзовой медали в номинации «Эстрадное пение» (возрастная группа 19-25 лет)», – говорится в сообщении.

Торжественно поздравили победителей со сцены подмосковного Vegas City Hall вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, губернатор Московской области Андрей Воробьев, директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин и ряд других государственных и общественных деятелей.

Чемпионат проводится в целях расширения интеграционных процессов на пространстве СНГ, приобщения молодежи к культуре и искусству, поиска и поддержки молодых талантов, а также формирования позитивной информационной среды. Юбилейные XV открытые Молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ состоятся в апреле 2020 года в Омской области.