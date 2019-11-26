РИАМО - 26 ноя. Открытие Коммунарской линии метро снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена, что позволит улучшить транспортную ситуацию для 1 миллиона москвичей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новая линия снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта на прилегающих дорогах, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК «Крымская» до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей прилегающих территорий. Длина Коммунарской линии составит порядка 38 километров с 16 станциями.

Станция «Улица Новаторов» станет пересадочной на Большую кольцевую линию, а на станции «Коммунарка» организуют крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке первого тоннелепроходческого комплекса на Коммунарской линии.

«От будущей станции «Университет Дружбы Народов» до «Улицы Новаторов» начинается проходка первого тоннеля. Эта линия очень важна для юго-запада города новой Москвы, для Коммунарки и Щербинки. Первый этап этой стройки, надеюсь, будет закончен в 2023 году», - отметил Собянин.