РИАМО - 26 ноя. Москва вошла в топ-10 лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy, где были особенно отмечены парк «Зарядье», обновленные «Лужники», московские музеи, креативные пространства и программа «Моя улица», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Видеть Москву на первых строчках мировых рейтингов – очень приятно, и мы искренне радуемся этому. Это значит, что мы объективно движемся в правильном направлении. Составители этого рейтинга учитывали целый комплекс факторов: от комфортной среды до знаковых мест, куда попало «Зарядье», и до местных заведений», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Рейтинг был составлен по шести параметрам: продвижение, комфорт места, инфраструктура и интересные места, бизнес, люди и развлечения. Москва была отмечена как первая по количеству мест, которые стоит посетить.

Музеи Москвы, как классические, так и современные, построенные классиками советской и новой архитектуры, были оценены особенно высоко. Также аналитики обратили внимание на новые общественные пространства города.

Парк «Зарядье», ставший многослойным местом притяжения в самом центре города, особенно выделился на этом плане. Также программа «Моя улица» сделала город более ориентированным на пешеходов.

«Интерес к Москве растет – это говорим не только мы сами, но и авторы исследования. По количеству запросов она занимает 14 место в мире. Отдельную роль в этом сыграл чемпионат мира по футболу. Плюс, Москва была всегда удобной для визита – отдельно они отметили связность аэропортов, а метро, его развитие, уже давно стало объектом зависти для многих мировых столиц», – отметил Кузнецов.

Всего в топ-10 городов вошли: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио, Барселона, Москва, Чикаго, Сингапур, Дубай, Сан-Франциско.