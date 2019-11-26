РИАМО - 26 ноя. Родителей и детей в Подмосковье спросят о качестве питания в школах региона, опрос будут проводить до 10 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«На школьном портале Московской области стартовал опрос для родителей подмосковных школьников по оценке качества питания в школьных столовых. Каждый желающий может оставить свой голос до 10 декабря», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По словам министра, вопрос обеспечения школьников качественным и безопасным питанием стоит в числе приоритетных.

«Необходимо, чтобы в учебном заведении ребята чувствовали себя комфортно, получали не только знания, но и полноценное питание. Нам важно получить обратную связь от родителей, выявить с их помощью проблемные вопросы и перейти к их решению», – добавила Каклюгина.

Принять участие в опросе могут все родители, зарегистрировавшиеся на школьном портале, процедура голосования займет не более минуты.