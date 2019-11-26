РИАМО – 26 ноя. Создатели экологического проекта Trashback объявили о начале сотрудничества с сетью магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл», говорится в сообщении пресс-службы главы администрации городского округа Реутов.

Проект предусматривает предоставление скидок в магазинах и льготы при оплате коммунальных услуг за соблюдение правил раздельного сбора отходов в Реутове.

«Создатели экологического проекта Trashback объявили о начале сотрудничества с сетью магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл». Теперь баллы, которые пользователь мобильного приложения Trashback получает за пакеты отсортированного и сданного на переработку мусора, можно будет обменять на баллы программы лояльности», – говорится в сообщении.

Проект TrashBack направлен на системное решение проблемы переработки твердых бытовых отходов и представляет собой систему бонусного поощрения жителей за раздельный сбор мусора. Отсортированные отходы предлагается собирать в специальные мусорные мешки с уникальным штрих-кодом, который необходимо отсканировать с помощью мобильного приложения. Когда мешок поступит на сортировочную станцию, ее работники считают уникальный код, а пользователь получит уведомление о начислении бонусных баллов.

Теперь специальные ярко-оранжевые пакеты повышенной прочности с уникальным штрихкодом, которые продаются в приложении Trashback, горожане смогут приобретать и во «ВкусВилле». Здесь же бесплатно будут раздавать демонстрационные пакеты, чтобы заинтересованные жители могли опробовать систему.

По данным Реутовского информагентства, ранее соглашения о сотрудничестве уже были подписаны с салоном красоты «Студия Светланы Середой» и детской студией «Ласточка», сетью «Кофейня-24» и магазином цветов. Список участников постоянно пополняется, актуальная информация доступна в приложении.