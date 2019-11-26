РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 ноя. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила долгожительницу горокруга Екатерину Бардину с 95-летием, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Хаймурзина поздравила юбиляра от себя лично и передала ей поздравительный адрес от президента РФ Владимира Путина. Также глава муниципалитета вручила традиционный подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева - павлопосадский платок.

«У нас в городском округе довольно много юбиляров. Восемь человек достигли возраста 100 лет, 167 человек 95-летних, много 90-летних – ровесников области. Каждая встреча с представителями нашего старшего поколения – хороший урок. Они очень искренние люди, которые старались получать хорошие эмоции при любых, даже самых сложных, жизненных обстоятельствах», - отметила Хаймурзина.

Она добавила, что трудно переоценить вклад, который внесли в развитие страны пожилые горожане - во время Великой Отечественной войны и после ее окончания.

Так, Екатерина Бардина рассказала главе муниципалитета, что после 7 класса по повестке военкомата отправилась из родной Рязанской области рыть окопы и противотанковые рвы под Орлом, а затем помогала добывать торф в Шатуре. При разработке торфяников вместе с другими девушками вручную валила деревья, работала на тракторе.

Бардина является тружеником тыла, ветераном ВОВ, ветераном труда – ее трудовой стаж 67 лет. И в своем почтенном возрасте женщина не сидит на месте – сама шьет себе одежду, летом вместе с 88-летней сестрой сажает овощи и фрукты на даче в поселке Архангельское.

Юбиляр поделилась, что ее личный секрет долголетия – в движении. Утро она начинает с зарядки, и лишь потом садится завтракать. И каждый вечер задает себе вопросы: «Что полезного я сегодня сделала? Не прошел ли день зря?».

«Каждому нашему юбиляру, долгожителю городского округа я сегодня в лице Екатерины Васильевны желаю здоровья, оптимизма и жизненной энергии. Живите долго и счастливо в окружении родных и близких», - сказала Хаймурзина.