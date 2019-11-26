РИАМО - 26 ноя. Столичные власти расширили права льготных категорий граждан на получение компенсаций для приобретения лекарственных препаратов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства.

Эксперимент проходит в столице с 1 марта по 31 декабря 2019 года. Москвичи, нуждающиеся в редких лекарственных препаратах, могут получить денежную компенсацию и самостоятельно купить необходимые лекарства в любой аптеке. При этом получение компенсации является правом, но не обязанностью пациента. Граждане могут дождаться бюджетной закупки препарата и получить его в натуральной форме.

«По состоянию на октябрь 2019 года в эксперименте приняли участие 1756 граждан. Общее количество упаковок лекарств, на которые были выплачены компенсации, составило 12019 штук, а сумма компенсаций – 229,23 миллиона рублей. Эксперимент оказался удачным», – говорится в сообщении.

Теперь с 2020 года жители Москвы, нуждающиеся в редких лекарственных препаратах, назначаемых по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости обычных лекарств, смогут получать денежную компенсацию и самостоятельно приобретать необходимые лекарства уже на постоянной основе.

Постановление правительства также расширяет круг потенциальных получателей денежных компенсаций, распространяя его на граждан, страдающих диабетом, в случае, если в день обращения к врачу необходимый препарат или медицинское изделие отсутствует в аптечном пункте льготного отпуска.

На сегодняшний день в столице проживает свыше 411 тысяч граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами в связи с заболеванием диабетом.