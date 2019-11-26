РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 ноя. Главный врач Мытищинской горбольницы Андрей Третьяков 2 декабря проведет прием граждан по личным вопросам, касающимся качества оказания медицинской помощи, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«Главный врач городской клинической больницы Мытищ Андрей Третьяков проводит приемы населения по личным вопросам. 25 ноября состоялся очередной прием населения. За месяц на приеме у главного врача побывали 10 человек. В основном жители округа обращаются с личными вопросами, которые касаются качества оказания медицинской помощи, госпитализации и трудоустройства. Практически все вопросы решаются во время беседы», – говорится в сообщении.

Встречи с Третьяковым проходят раз в неделю по понедельникам с 16:00 до 19:00. На прием можно попасть по предварительной записи по телефону: +7(495)586-43-11.