РИАМО - 26 ноя. Пассажиры прислали на сайт МЦД свыше 100 предложений по доработке Московских центральных диаметров, они отмечают места, где, к примеру, нужно добавить навигацию и установить навесы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Любой желающий может оставить свое мнение о работе первых двух МЦД. Пассажиры прислали уже более 100 сообщений. Они предлагают идеи по оборудованию дополнительных навесов на переходах между МЦД и метро, подсказывают, где необходимо добавить навигацию, оценивают проект и делятся впечатлениями о первых поездках», – говорится в сообщении.

Одно из главных пожеланий уже реализовали – увеличилось количество вагонов в поездах. С 25 ноября на МЦД-2 курсируют составы с 10 и 11 вагонами. В часы пик количество пассажирских мест увеличилось на 30% – с 489 тысяч до 635 тысяч. На МЦД-1 количество мест также увеличится.

Свои пожелания по улучшению проекта МЦД можно отправить через форму обратной связи в разделе МЦД на сайте метро. Авторам самых интересных предложений подарят именные карты «Тройка» с индивидуальным дизайном.

Проезд на МЦД будет бесплатным по 8 декабря – заплатить нужно только за пересадку на метро. Турникеты отключены.

Движение на МЦД запустили 21 ноября. Порядка 1,6 миллиона пассажиров воспользовались маршрутами за четыре дня работы.

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