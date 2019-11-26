РИАМО - 26 ноя. Стали известны 12 российских организаций и предприятий, удостоившихся звания дипломантов конкурса на соискание премий правительства РФ в области качества, одним из лидеров стало предприятие «Метровагонмаш», располагающееся в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

В церемонии награждения приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Высокое качество продукции и услуг – ключевой фактор успешной работы организации, положительно влияющий на ее имидж, конкурентоспособность и уровень производительности труда. Полученные в ходе аудита рекомендации позволят усовершенствовать бизнес-процессы и побороться впоследствии за высшую награду – звание лауреата премии. Мы ожидаем также роста интереса к конкурсу не только со стороны бизнеса, но и государственных организаций», – сказал Осьмаков.

Лидерами этого года по качеству управления внутренними процессами стали Москва (ассоциация «Национальное агентство контроля сварки», Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности) и Санкт-Петербург («ОДК-Климов», медицинская компания «ЛабСтори»).

По одному дипломанту представлено от Белгородской области (комбинат хлебопродуктов «Старооскольский»), Иркутской области (группа компаний «Море Байкал»), Омской области (научно-производственное объединение «Мир»), Самарской области (самарский областной медицинский центр «Династия»), Московской области («Метровагонмаш»), Ставропольского края (Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1), Республики Башкортостан (Башкирский государственный аграрный университет) и Республики Татарстан («Татнефть – АЗС Центр»).

«Отрадно, что мы наблюдаем разнообразие среди дипломантов конкурса. При этом лидерство за предприятиями здравоохранения и образования, это весьма символично и отчетливо коррелируется с вектором развития страны. Более того, это определенным образом подтверждает заинтересованность социальной сферы к совершенствованию и повышению эффективности своей работы», — отметил Протасов.

Всего в 2019 году на рассмотрение экспертами конкурса было направлено более 320 заявок со стороны организаций, до этапа очного аудита вышло в шесть раз меньше – всего 50 организаций. Отличительной особенностью конкурса в этом году стало увеличение числа повторных заявок. Уже участвующие в конкурсе организации стремятся совершенствоваться год от года, чтобы получить статус дипломанта или звание лауреата премии. Пять из 12 организаций-дипломантов подавали заявки на соискание годом ранее.