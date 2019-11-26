РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 ноя. Представители администрации Подольска взяли под контроль проблему с предоставлением льготных медицинских препаратов жителям округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В поликлиническом отделении «Шепчинки» городской клинической больницы №3 во вторник прошел прием граждан по вопросам здравоохранения. В нем приняли участие замглавы администрации округа Евгений Соловьев, главврач ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница №3» Марина Черногорова и другие. Жители обеспокоены проблемой обеспечения льготными лекарствами, отсутствием лифта в больнице №3.

«В рамках встречи мы услышали обоснованное мнение жителей, ответили на интересующие их вопросы. Как выяснилось, жители в полном объеме обеспечены льготными лекарственными средствами, проблема в логистике – в предоставлении и получении данных препаратов на территории округа. На сегодняшний день проблема взята под контроль. Целью таких встреч является улучшение общественного мнения и отношения жителей к оказанию медицинской помощи», – сказал Соловьев.

Проблема с отсутствием лифта также взята на контроль администрации и областной думы.

В ходе приема участники обсудили с жителями и вопросы оптимизации системы здравоохранения, записи к узким специалистам, на процедуры магнитно-резонансной и компьютерной томографии и другие.