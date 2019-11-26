РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В подмосковном Подольске выдали 11 тысяч сертификатов общеобразовательным организациям для участия в проекте персонифицированного финансирования дополнительного образования, благодаря которому дети от 5 до 18 лет смогут бесплатно посещать кружки, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подольск стал участником новой системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, которая поэтапно вводится в Московской области. Проект предоставляет детям возможность бесплатного посещения кружков дополнительного образования.

«Необходимо повысить доступность качественного дополнительного образования и охватить им как можно больше детей от 5 до 18 лет. В проекте участвуют учреждения, подведомственные комитету по культуре и туризму администрации и комитету по образованию. Это Подольский центр детского творчества и дом детского творчества «Контакт» в микрорайоне Климовск, а также детские сады. На данный момент выдано 11 тысяч сертификатов. Скоро в этот проект войдут практически все общеобразовательные организации Подольска», - говорится в сообщении.

В Подольске создан муниципальный опорный центр в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова, 6, где можно получить всю информацию о том, какие программы сертифицированы, в каких учреждениях они реализуются. После того как родители выбрали определенную программу дополнительного образования для ребенка, они могут через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области подать заявку, затем получить приглашение в то или иное учреждение дополнительного образования и заключить с ним договор.

«Новая схема финансирования дополнительного образования призвана предоставить детям возможность, используя бюджетные средства, обучаться бесплатно», — сказала заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципалитета Галина Алешина.