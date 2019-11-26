РИАМО - 26 ноя. Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ и Киевский вокзал по итогам голосования на портале «Активный гражданин» признаны москвичами лучшими объектами благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В голосовании, которое проходило с 7 октября по 11 ноября, приняли участие свыше 186 тысяч человек. Для голосования были доступны 20 объектов культурного наследия, разделенных на четыре группы.

«По итогам голосования лучшим объектом реставрации последних лет был выбран фонтан «Дружба народов» на ВДНХ (67 тысяч голосов). На втором месте – Киевский вокзал (58,3 тысячи голосов), на третьем – фреска на станции метро «Киевская» (53,9 тысячи голосов)», – говорится в сообщении.

С 2011 года в Москве отреставрировали 1370 объектов культурного наследия, а число находящихся в неудовлетворительном состоянии памятников, сократилось в 5,3 раза.