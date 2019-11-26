РИАМО - 26 ноя. В Подмосковье жители многоквартирных домов переходят на новый формат проведения собраний собственников, теперь их можно проводить в электронном виде, годовой план по переводу уже перевыполнен, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

«По состоянию на ноябрь инициировано более 3 тысяч собраний по переходу на новый формат в электронном виде. И уже сегодня проведено более 2 тысяч общих собраний собственников с положительным решением», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Антон Велиховский отметил, что в первом этапе проекта участвовало всего пять муниципалитетов, а к концу этого года все 64 муниципалитета частично перешли на общие собрания собственников.

Планировалось, что к концу года на новый формат перейдут 1,4 тысячи домов, однако по состоянию на ноябрь план уже перевыполнен на 140%.

«Процесс реализации проекта показал востребованность такого сервиса для жителей Подмосковья, его удобство и соответствие общей тенденции цифровизации. Благодаря электронному формату проведения голосования увеличение вовлеченности жителей в процесс управления своим домом уже не ставится под сомнение», — добавил Велиховский.

Для проведения собрания в электронной форме жителям необходимо принять соответствующее решение на общем собрании, проведенном в традиционной форме. После этого собственники помещений из своих личных кабинетов в системе могут инициировать собрание, принять участие в голосовании и ознакомиться с принятыми решениями.

Для голосования нужно зарегистрироваться на портале https://dom.mosreg.ru и войти в систему, используя учетную запись на портале Госуслуг. В разделе «Общие собрания» житель может проголосовать по вопросам повестки дня.

Уведомления о предстоящих общих собраниях направляются жителям по электронной почте.