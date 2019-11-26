РИАМО - 26 ноя. Столичные власти одобрили эксперимент по поддержке производителей фильмов, создающих образ Москвы в киноискусстве, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Постановление президиума правительства столицы вводит в действие новый экспериментальный механизм государственной поддержки отечественного кинематографа – выплату грантов кинопроизводителям, осуществляющим съемки на знаковых и узнаваемых общественных пространствах города Москвы», – говорится в сообщении.

Частичная компенсация затрат кинопроизводителей, которые снимают ленты на знаковых улицах и площадях, является одним из наиболее эффективных инструментов стимулирования киноиндустрии и развития туризма для многих мировых городов.

Данная поддержка будет способствовать увеличению числа съемок и росту популярности российской столицы среди отечественных и зарубежных туристов, что, в свою очередь, позволит создать новые рабочие места и увеличить доходы городс­кого бюджета.

Размер грантов кинопроизводителям будет зависеть от доли времени показа общественных пространств Москвы в общем хронометраже фильма, поясняется в материале.

При этом для картин, ставших победителями международных конкурсов и фестивалей, объем грантов увеличат в два раза.