РИАМО - 26 ноя. Пассажирам МЦД раздали около 150 тысяч листовок с информацией о диаметрах, тарифах, обновленной картой метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В листовке содержится информации о тарифных зонах МЦД, о стоимости проезда в каждой из них, о правилах валидации и способах оплаты проезда. С обратной стороны листовки размещена совмещенная схема метро и первых двух диаметров, которая поможет пассажирам сориентироваться на МЦД», - говорится в сообщении.

После запуска диаметров около 500 человек вышли на дежурство на станции МЦД и пересадочные станции метро. Они могут подсказать дорогу и построить маршрут. Узнать их можно по ярко-красным жилетам с логотипом МЦД, а также красным повязкам на рукавах.

Проезд на МЦД будет бесплатным по 8 декабря. Заплатить нужно только за пересадку на метро. Турникеты отключены.

Движение на МЦД запустили 21 ноября. Порядка 1,6 миллиона пассажиров воспользовались маршрутами за четыре дня работы.

Во вторник на линиях МЦД начали курсировать поезда «Ласточка» для увеличения количества пассажирских мест.

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